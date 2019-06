The Last of Us Part 2: il compositore Santaolalla pubblica un brano della colonna sonora

Dalle pagine del suo profilo Instagram ufficiale, il compositore argentino Gustavo Santaolalla apre una finestra sulla dimensione post-apocalittica di The Last of Us Part 2 per offrirci un'anteprima di uno dei brani della colonna sonora dell'attesissimo kolossal di Naughty Dog per PS4.

Non è la prima volta che il maestro argentino vincitore di due premi Oscar si espone per alimentare le speranze dei fan dell'epopea di Ellie: nel mese di settembre del 2018 decise infatti farci ascoltare il brano Cycles di The Last of Us 2 su Spotify. Durante un'esibizione tenuta in Kuwait nel gennaio di quest'anno, oltretutto, lo stesso Santaolalla sorprese il pubblico promettendo che l'ambiziosa esclusiva PS4 uscirà molto presto, quasi a volerne indicare nella seconda metà del 2019 la finestra di commercializzazione più probabile.

In calce all'articolo trovate il post Instagram di Santaolalla con l'anteprima di uno dei brani strumentali della colonna sonora di The Last of Us 2. La data di lancio in esclusiva su PlayStation 4 dell'avventura post-apocalittica di Naughty Dog non è stata ancora annunciata: a tal proposito, diversi rumor circolati in rete negli ultimi giorni ci invitano ad attendere la nuova puntata del PlayStation State of Play che Sony, secondo quanto suggerito dal rumor, dovrebbe trasmettere in streaming entro e non oltre la fine del mese di giugno, magari proprio durante l'E3 2019.