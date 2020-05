The Last of Us 2, Hotline Miami e PS Vita: l'ironia del team dopo lo State of Play

Lo State of Play di The Last of Us Part 2 andato in onda questa sera non ci ha regalato solamente una sequenza inedita di gameplay, ma anche una sorpresa decisamente inaspettata.

Durante la sessione di gioco, infatti, Ellie si è imbattuta in una nemica ignara che giocava con una PlayStation Vita. Nonostante non sia stato mostrato il gioco in esecuzione, la musichetta che abbiamo avuto modo di udire non ha lasciato adito a dubbi: si trattava di Hotline Miami! Due Easter egg in un colpo solo, quindi, che hanno letteralmente fatto impazzire i fan.

L'account ufficiale di Hotline Miami su Twitter, che alle spalle ha quei mattacchioni di Devolver Digital e Dennaton Games, ne ha subito approfittato per scherzarci su e ricordare ironicamente a tutti i propri seguaci che "Hotline Miami è disponibile su PlayStation Vita". Sono passati quasi sette anni dalla pubblicazione originaria di Hotline Miami sulla console portatile - avvenuta nel giugno del 2013 - e mai avemmo immaginato di tornare a parlare di questa specifica versione del violentissimo gioco di Dennaton Games.

E voi, mentre guardavate lo State of Play di The Last of Us, v'eravate accorti che sulla PlayStation Vita c'era in esecuzione Hotline Miami? Raccontatecelo nei commenti!