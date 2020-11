The Last of Us Part 2 è il gioco con più nomination ai Game Awards 2020

Come promesso, questo pomeriggio Geoff Keighley ha svelato le nomination per tutte le categorie dei Game Awards 2020, i premi più noti e importanti del settore videoludico.

Sono ben ventinove le categorie, e come sempre spaziano da quelle dedicate ai generi a quelle indirizzare ai differenti dipartimenti artistici e alle singole personalità, fino ad arrivare alla più importante in assoluto, che raccoglie i sei titoli destinati a battagliare per il premio Game of the Year. Leggendo la lista completa delle nomination dei Game Awards 2020, non abbiamo potuto fare a meno di constatare che il gioco ad aver ricevuto il maggior numero di candidature è The Last of Us Part 2. L'eccezionale gioco di Naughty Dog ha raccolto un totale di 10 nomination, tra le quali spicca quella per il premio GOTY, che si contenderà con Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e Hades.

Tra le altre candidature di The Last of Us Part 2 menzioniamo "Miglior-Action Adventure", "Miglior Direzione Artistica", "Miglior Narrativa" e "Miglior Musica". Sono andati forte anche Hades, Ghost of Tsushima e Final Fantasy 7 Remake, che hanno racimolato, rispettivamente, 8, 7 e 6 nomination. La cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020 si svolgerà il 10 dicembre. Fino ad allora, potete contribuire al voto dirigendovi a questo indirizzo. Chi vincerà secondo voi il premio GOTY?