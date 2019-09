The Last of Us Part 2: le nostre impressioni online alle 17:00 del 26 settembre

Ormai lo sanno anche le pietre: durante i 20 minuti della nuova puntata di PlayStation State of Play che andrà in onda a partire dalle ore 22:00 di oggi 24 settembre, verrà riservato ampio spazio a quella che è l'esclusiva Sony più attesa dai videogiocatori, ovvero The Last of Us Part 2.

Non è ancora chiaro cosa verrà mostrato e, soprattutto, se verrà annunciata anche la data d'uscita. La cosa certa è che nelle ore immediatamente precedenti, i ragazzi di Naughty Dog ospiteranno in quel di Los Angeles alcuni membri selezionati della stampa internazionale, tra i quali spicca il nostro Francesco Fossetti, per un Media Event interamente incentrato sul gioco. Stando alle voci di corridoio, i giornalisti avranno modo di trascorrere ben 3 ore con il pad in mano per farsi un'idea sul lavoro compiuto dai cagnacci in tutti questi anni.

Sappiate, in ogni caso, che Francesco non potrà parlare immediatamente di ciò avrà modo di vedere e provare. Per preciso volere di Sony, bisognerà attendere l'Outbreak Day per poter leggere le anteprime della stampa specializzata. Vi diamo quindi appuntamento alle ore 17:00 del 26 settembre, ora in cui troverete tra le nostre pagine il resoconto della prova di The Last of Us Part 2 di Francesco Fossetti.

Nel frattempo, siete tutti invitati a seguire l'atteso PlayStation State of Play assieme a noi. Vi aspettiamo a partire dalle ore 21:30 di oggi 24 settembre sul canale Twitch di Everyeye.