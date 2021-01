The Last of Us Part 2 fa incetta di GOTY: è di gran lunga il più premiato del 2020

La stagione dei premi è ancora in corso, ma la maggior parte dei verdetti sono stati emessi ed è già possibile tirare le somme di un'annata che, nel bene e nel male, rimarrà nella storia dei videogiochi. Dal report effettuato GameAwards.net, emerge che il gioco più premiato in assoluto nel 2020 è stato di gran lunga The Last of Us Part 2.

Dei dati del portale ve ne abbiamo già parlato una decina di giorni fa, ma le nuove rilevazioni delineano una vittoria ancor più schiacciante per The Last of Us Part 2: il gioco di Naughty Dog ha conquistato fino ad oggi la bellezza di 166 premi Game of the Year (118 assegnati dalla stampa, 48 dai lettori), un quantitativo decisamente superiore ai 39 ottenuti dall'indie rivelazione dell'anno, Hades (37 dalla stampa, 2 dai giocatori). Chiude il podio un'altra esclusiva di casa Sony, Ghost of Tsushima, che ha permesso ai ragazzi di Sucker Punch di portarsi a casa 28 premi GOTY (23 dalla stampa, 5 dai lettori). Seguono Animal Crossing: New Horizons con 17 GOTY, tutti assegnati dalla stampa, e Cyberpunk 2077, che ne ottiene 14 in totale, equamente divisi tra stampa e giocatori. Il conteggio è ancora in corso, ma il vincitore assoluto è fuori discussione.

Per il terzo anno di fila c'è un'esclusiva PlayStation a guidare questa speciale classifica: nessun produttore, da quando vengono riportati questi dati, aveva mai inanellato una tripletta. Nel 2018 ha vinto God of War con ben 202 premi GOTY, mentre nel 2019 l'ha spuntata Death Stranding con 92 GOTY (diventato multipiattaforma solo l'anno successivo). Trovate la classifica completa a questo indirizzo.