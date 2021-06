The Last of Us Part 2 incontra Van Gogh in questa superba illustrazione

Pochi giorni fa, The Last of Us Part 2 ha spento la prima candelina: un anno dopo, una delle più grandi opere di Naughty Dog, nonché dell'intera generazione PlayStation 4, continua ad influenza e ispirare i giocatori di tutto il mondo, come dimostrano le fan art che giorno dopo giorno appaiono in rete.

Di tanto in tanto, i cagnacci californiani selezionano le opere più meritevoli per mostrarle all'intera comunità. Lo hanno fatto anche quest'oggi condividendo il surreale mashup realizzato da Ayleen (qui trovate il suo profilo Instagram), che ha scelto di mescolare la Seattle di The Last of Us Part 2 con l'immaginario della "Notte Stellata", il dipinto più famoso di Vincent Van Gogh, tra i pittori più famosi e influenti di sempre.

"Van Gogh una volta ha scritto: 'La vista delle stelle mi fa sempre sognare'. Grazie ad Ayleen per questo surreale mashup tra Seattle e la Notte Stellata", hanno affermato i ragazzi di Naughty Dog, prima di condividere l'illustrazione che potete visionare anche voi all'interno di questa notizia. Cosa ve ne pare della mescolanza tra due immaginari all'apparenza tanto lontani?

Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente The Last of Us Part 2 si è aggiornato per supportare PS5, sulla quale ora gira ad un framerate pari a 60fps.