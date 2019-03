The Last of Us Part 2: intravisto il menu per il potenziamento delle armi

Assieme a Death Stranding, The Last of Us Part 2 è senza dubbio il gioco più atteso dai possessori di PlayStation 4. I ragazzi di Naughty Dog si stanno prenedndo tutto il tempo necessario per portare a termine i lavori - non deve essere affatto facile sviluppare il seguito di un capolavoro - e al momento la data d'uscita risulta ancora ignota.

La prima e unica volta che abbiamo avuto modo di vedere il titolo in azione è stata all'E3 2018, quando è stato proiettato il primo gameplay trailer di The Last of Us Part 2. Nonostante in quell'occasione siano state mostrate le fasi stealth e gli scontri a fuoco, non sono ancora noti dettagli approfonditi sulla gestione delle risorse, sulle armi e altre questioni più specifiche inerenti il gameplay. Dei giocatori molto attenti, in ogni caso, hanno scoperto qualcosa di davvero interessane osservando con attenzione il video promo di Naughty Dog pubblicato in occasione della giornata internazionale della donna.

Al minuto 0:37 del filmato in questione appare un monitor sul quale sembra esserci la schermata per il miglioramento delle armi. Trovandosi alle spalle della sviluppatrice risulta essere piuttosto sfocato, ma effettuando lo zoom si riesce a intravedere la scritta "Upgrade" (miglioramento) e a capire com'è organizzato. Sulla riga superiore sono presenti differenti bocche da fuoco, mentre sotto ci sono le opzioni di potenziamento a disposizione dell'arma selezionata. Giudicate voi stessi guardando l'immagine allegata in calce alla notizia.

Il sistema di crafting era uno dei perni principali del primo capitolo: raccogliendo le risorse nascoste nelle ambientazioni, i giocatori potevano migliorare le armi a propria disposizione. Evidentemente, i cagnacci hanno deciso di riproporlo anche nel seguito. Tenete bene a mente che, trattandosi di una funzionalità in via di sviluppo, è soggetta a modifiche. La versione finale dell'interfaccia potrebbe quindi essere differente.