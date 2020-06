The Last of Us Part 2 verso il lancio più grande di sempre per PlayStation

Mancano ormai meno di due settimane al lancio di The Last of Us Part 2, uno dei giochi più attesi della generazione. Una serie di rinvii hanno costretto i giocatori ad attendere più di quanto inizialmente preventivato, ma la loro voglia di giocarci non sembra essere scemata.

La nuova opera di Naughty Dog sembra avere tutte le carte in regola per rendersi protagonista di un lancio epocale. Secondo Benji-Sales, noto analista indipendente, le evidenze attuali suggeriscono che The Last of Us Part 2 potrebbe far registrare il più grande lancio della storia di PlayStation. Come dichiarato dal presidente e CEO Jim Ryan, in Europa il numero di preordini ha già superato quello fatto registrare nel 2018 da Marvel's Spider-Man. Oggi scopriamo che The Last of Us Part 2 ha superato anche il numero di prenotazioni di God of War in Brasile, diventando quindi l'esclusiva PlayStation con il maggior quantitativo di preordini di sempre nel paese carioca.

I numeri, già incredibilmente promettenti, potrebbe aumentare ancora dopo la pubblicazione delle recensioni di The Last of Us Part 2, prevista alle ore 9:01 di venerdì 12 giugno. Secondo Benji-Sales, un eventuale Meta Score superiore a 90, o addirittura maggiore di 95, potrebbe tradursi in un ulteriore impennata dei preordini. Attualmente, il record per il miglior lancio di sempre per un'esclusiva PlayStation appartiene a Marvel's Spider-Man, che fu capace di piazzare ben 3,3 milioni di copie in soli tre giorni.

2017 - Horizon Zero Dawn: 2,6 milioni in meno di due settimane, 10+ milioni in totale;

2018 - God of War: 3,1 milioni in 3 giorni, 10+ milioni in totale;

2018 - Spider-Man: 3,3 milioni in 3 giorni, 13+ milioni in totale.

The Last of Us Part 2 riuscirà a infrangere questo record? Lo scopriremo dopo il lancio fissato per il 19 giugno, ma per il momento sembra avere tutte le carte in regola per farcela. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sul gameplay di The Last of Us Part 2, e di sintonizzarvi alle 17:00 di lunedì 8 giugno sul canale Twitch di Everyeye per parlare di The Last of Us in compagnia di Fru dei The Jackal.