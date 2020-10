The Last of Us Part 2, mani insanguinate e solitudine: i migliori scatti della community

In occasione del The Last of Us Day dello scorso 26 settembre, Naughty Dog ha lanciato un contest fotografico suddiviso in quattro settimane, volto a selezionare i migliori scatti realizzati dai giocatori durante il loro viaggio nella seconda avventura della serie.

I giocatori hanno risposto in massa, e in breve tempo Naughty Dog si è ritrovata centinaia e centinaia di screenshot tra i quali scegliere. Nella giornata di ieri ci ha mostrato il migliore scatto della terza settimana del contest, un primo piano di Ellie con il volto coperto dalle sue mani insanguinate, realizzato da un giocatore di nome Theo. Nemmeno gli altri finalisti scherzano in quanto a bellezza: Zachary ha proposto un fantastico scatto in bianco e nero che mostra Ellie, di spalle, salire delle scale in completa solitudine, mentre Marlon ha optato per un primo piano di un disgustoso infetto. James, infine, ha immortalato un paese devastato dalle fiamme.

Trovate i migliori screenshot della terza settimana nella galleria in calce a questa notizia. Se volete dare un'occhiata ai vincitori delle settimane precedenti, potete dirigervi sul sito ufficiale. Per partecipare al contest, che durerà solo un'altra settimana, bisogna purtroppo essere dei cittadini statunitensi.