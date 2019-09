The Last of Us Part 2: un Media Event fissato per la fine di settembre!

Sembra che qualcosa stia bollendo in pentola in casa Naughty Dog: il noto conduttore dei The Game Awards e del recente show di apertura della Gamescom 2019 ha infatti condiviso un'interessante informazione!

Come potete infatti verificare in calce, direttamente dal proprio account Twitter ufficiale, quest'ultimo ha pubblicato un cinguettio decisamente intrigante. Dall'immagine allegata, apprendiamo che la software house ha organizzato un "Media Event" interamente dedicato a The Last of Us: Part II. L'evento si svolgerà negli USA, precisamente a Los Angeles, tra poche settimane: l'appuntamento si svolgerà infatti il prossimo 24 settembre. Nel cinguettio, Keighley non ha mancato di citare Naughty Dog e Neil Druckmann, Vice Presidente di Naughty Dog, che ha offerto un simpatico cinguettio di risposta.



Ad ora, non sono disponibili ulteriori informazioni su questo "Media Event", né su ciò che vi sarà mostrato. L'annuncio tuttavia non può che alimentare le speranze dei videogiocatori di poter presto scoprire qualche nuova informazione sull'attesissimo progetto, che è stato nel corso degli ultimi mesi al centro di diversi rumor. Alcuni di questi suggerivano che il gioco avrà elevatissima qualità grafica ed arriverà anche su PS5. Si riportava inoltre di un gameplay di The Last of Us Part 2 mostrato ai manager di GameStop.