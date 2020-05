The Last of Us Part 2: ecco a voi il menu principale dell'esclusiva PS4

Mancano più di tre settimane al lancio di The Last of Us Part 2, ma Sony e Naughty Dog hanno già consegnato nelle mani dei membri della stampa internazionale la versione completa del gioco.

Anche il nostro Francesco Fossetti ha ricevuto una copia ma, purtroppo, per saperne di più dovrete necessariamente attendere il 12 giugno, quando alle nove del mattimo pubblicheremo l'attesissima recensione di The Last of Us Part 2. Una cosa, però, possiamo già farvela vedere: il menu principale del gioco! Naughty Dog ha sempre prestato una grande cura nella realizzazione dei menu dei propri titoli, optando per schermate dallo stile minimalista che ritraggono degli scorci tratti dall'avventura principale. Come potete vedere nella foto scattata dal Fossa, The Last of Us Part 2 non farà eccezione: il menu iniziale mostra un barca a motore, pronta a salpare verso l'ignoto. Chi la utilizzerà? Dove sarà diretta? Lo scopriremo quando il titolo arriverà sugli scaffali.

Ne approfittiamo per ricordarvi che domani 26 maggio alle ore 16:00 verrà pubblicato un nuovo documentario di The Last of Us Part 2 intitolato Inside the Details, mentre alle 22:00 andrà in onda il nuovo State of Play di The Last of Us Part 2 con il commento di Neil Druckmann. Intanto, in Medio Oriente è già scattata la censura a causa delle tematiche trattate nel gioco di Naughty Dog.