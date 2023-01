The Last of Us Part 2 merita più di una stagione, secondo il creatore della serie TV HBO

La strepitosa accoglienza riservata da critica e pubblico alla serie televisiva di The Last of Us ha convinto i vertici di HBO a dare il via libera alla seconda stagione dopo la messa in onda di appena due dei nove episodi previsti dalla prima.

La rete televisiva americana non ha ancora svelato i propri piani per la seconda stagione, tuttavia possiamo affermare con una certa sicurezza che rappresenterà un adattamento di The Last of Us Part 2, dato che i nove episodi attualmente in programma sono stati concepiti per narrare tutta la storia del primo videogioco - con alcune differenze dettate da esigenze creative. Sappiamo inoltre per certo che Craig Mazin sta pensando al prosieguo della storia già da un po' di tempo, dal momento che ne aveva già parlato a inizio gennaio ai microfoni di IGN USA, più precisamente sul red carpet della premiere.

In quell'occasione, il co-creatore della serie aveva già lasciato intendere che per adattare The Last of Us Part 2, un gioco ancor più denso di avvenimenti del primo capitolo, potrebbero essere necessarie più stagioni. "È un animale grosso da gestire, sapete? Poiché racconta una storia ancora più grande, oltre che più complicata. Io credo che sia un racconto bellissimo. Io e Neil [Druckmann, l'autore del videogioco e co-creatore della serie, nda] stiamo cercando di capire come adattarlo, perché merita sicuramente più di una stagione televisiva", ha affermato.

In quell'occasione Mazin non ha potuto approfondire la faccenda, dal momento che il successo della prima stagione era ancora tutto da appurare e il semaforo verde per la seconda non era ancora stato acceso. Alla luce delle sue parole, in ogni caso, la possibilità che The Last of Us Part 2 possa essere adattato in più di una stagione televisiva appare più che concreta.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il primo episodio di The Last of Us doppiato in italiano è disponibile gratis su YouTube.