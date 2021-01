The Last of Us Part 2 è il miglior gioco del 2020 per gli utenti di Metacritic

Metacritic, noto aggregatore di recensioni e valutazioni, ha lanciato un sondaggio tra i suoi utenti con l'obiettivo di scegliere i migliori prodotti del 2020 nelle categorie film, serie TV, musica e videogiochi. Con grandissimo margine, nel nostro medium preferito è stato eletto vincitore The Last of Us Part 2.

Alle votazioni hanno partecipato oltre 2.800 utenti. Ad ognuno di loro Metacritic ha chiesto di compilare una classifica con i propri cinque giochi preferiti. Al primo sono stati assegnati 5 punti, al secondo 4 punti e così via fino alla quinta posizione. Ebbene, The Last of Us Part 2 ha totalizzato ben 10.194 punti, staccando in maniera decisa il secondo e il terzo classificato, ossia Ghost of Tsushima (2.079 punti) e Cyberpunk 2077 (1.691 punti). Neil Druckmann di Naughty Dog ha commentato il riconoscimento in questo modo: "È solo una ragazza, non è una minaccia. Grazie a tutti coloro che hanno votato!"

The Last of Us Part 2(10.194) Ghost of Tsushima (2.079) Cyberpunk 2077 (1.691) Hades (1.510) Doom Eternal (1.062) Final Fantasy 7 Remake (1.044) Demon’s Souls (818) Animal Crossing: New Horizons (701) Ori and the Will of the Wisps (694) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (615) Assassin's Creed Valhalla (596) Half-Life: Alyx (584) Persona 5 Royal (487) Resident Evil 3 (463) Nioh 2 (354)

Persona 5 Royal, il gioco meglio valutato del 2020 con un Metascore di 95, si è dovuto accontentare della tredicesima posizione nella classifica degli utenti. È inoltre interessante vedere nelle prime posizioni giochi come Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part 2, che per diversi motivi hanno attirato le ire degli utenti ricevendo un quantitativo spropositato di recensioni negative nel periodo della loro uscita. Evidentemente, gli artefici del review bombing, smaltita la loro rabbia, non sono tornati su Metacritic per partecipare al sondaggio. Oppure hanno cambiato idea.