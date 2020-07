The Last of Us Part 2: Seattle nei migliori scatti della settimana del PlayStation Blog

Prosegue l'iniziativa Share of the Week del PlayStation Blog, che settimana dopo settimana seleziona i migliori scatti dei giocatori nei migliori titoli per PS4. Il grande protagonista degli ultimi tempi è, come facilmente intuibile, The Last of Us Part 2, opera di Naughty Dog sotto i riflettori anche nella settimana che si sta concludendo.

I responsabili del blog istituzionale di casa PlayStation hanno selezionato un totale di sei screenshot realizzati con l'ausilio della Modalità Foto integrata, e condivisi su Twitter e Instagram con gli hashtag #PS4share e #PSBlog. Sono tutti incentrati sulle ambientazioni, pertanto se non avete ancora concluso il viaggio di Ellie e Joel vi consigliamo di non guardare le immagini, poiché potrebbero rappresentare degli spoiler.

Se invece avete deciso di proseguire con la lettura e la visione, allora sappiate che ad aspettarvi ci scatti intimi come quelli che ritraggono il cavallo di Ellie che si prende una pausa oppure un negozio musicale ormai abbandonato e invaso dalla vegetazione. Spazio anche per la Chinatown di Seattle al tramonto, un santuario dei Serafiti e altro ancora. Trovate tutti gli scatti in basso, fateci sapere qual è il vostro preferito!

Se avete anche voi degli screenshot da condividere, allora sappiate che il tema di questa settimana è quello dei ritratti. Condividete i vostri scatti su Instagram e Twitter con gli hashtag #PS4share e #PSBlog entro mercoledì 15 luglio per avere una chance di essere selezionati e comparire sul PlayStation Blog venerdì 17 luglio! Già che ci siete, potete anche apprezzare la cura per i dettagli in the Last of Us Part 2 guardando le scene in mocap con i cani.