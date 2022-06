The Last of Us Multiplayer confermato: è un gioco stand-alone con una storia nuova

Il segmento finale del Summer Game Fest 2022 è stato affidato a Neil Druckmann di Naughty Dog, che è salito sul palco per effettuare diversi annunci in merito al franchise di The Last of Us.

Oltre ad annunciare ufficialmente The Last of Us Part I per PS5 e PC, rifacimento del primo indimenticabile capitolo, e fornire qualche aggiornamento sulla serie TV di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsay, il Presidente dei cagnacci ha anche confermato ufficialmente che il tanto atteso multiplayer di The Last of Us Part 2 è in piena produzione.

Si tratta a tutti gli effetti di un gioco stand-alone, dunque slegato dal secondo capitolo della serie, che per grandezza e ambizioni potrà tranquillamente competere con uno qualsiasi dei giochi single player del franchise. Il titolo sarà ambientato in una nuova città e, pur essendo votato al multigiocatore, sarà dotato di una storia tutta sua. Naughty Dog non è ancora pronta a svelarlo, in compenso ha svelato la prima concept art ufficiale (potete ammirarla in apertura) e promesso che l'anno prossimo svelerà nuove informazioni.