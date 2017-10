The Last of Us Part 2: Naughty Dog rivela gli attori coinvolti nel nuovo trailer

La conferenzadella Paris Games Week 2017 si è conclusa in bellezza con il nuovo trailer di. Attraverso le pagine di Twitter,ha rivelato l'identità degli attori coinvolti nella spettacolare sequenza in CGI.

Al contrario di quanto ci si aspettava, nel nuovo trailer di The Last of Us Part 2 non c'è nessuna traccia di Ellie e Joel. I personaggi mostrati sono tutti inediti, e anche per questo Naughty Dog ha deciso di svelare i voice actor dietro il loro volto.

Come potete leggere nei tweet riportati basso, Vicoria Grace ha prestato la voce a Yara, Ian Alexander a Lev ed Emily Swallow (The Mentalist, Supernatural) a Emily. Infine, Laura Bailey ha interpretato il ruolo di un personaggio chiave che Naughty Dog non è ancora pronta a svelare: stiamo parlando della donna che ha lottato con tutte le forze mentre stava per essere impiccata. Secondo voi chi potrebbe trattarsi (secondo alcune teorie, la donna in questione potrebbe essere la madre di Ellie in un flashback)?

Ricordiamo che The Last of Us Part 2, atteso in esclusiva per PlayStation 4, è ancora sprovvisto di una data di lancio ufficiale (secondo il compositore Santaolalla potrebbe arrivare nel 2019).