The Last of Us Part 2: Neil Druckmann commenta il nuovo trailer in un video

Con un nuovo video dietro le quinte, Neil Druckmann diha commentato l'ultimo trailer dimostrato in occasione della Paris Games Week 2017, parlando dei personaggi e dei miglioramenti apportati al motore grafico.

Lo spettacolare story trailer di The Last of Us Part 2 ha lasciato i giocatori con diverse domande: chi sono i personaggi ritratti in esso? In che periodo è ambientato? Dove sono finiti Ellie e Joel? Neil Druckmann prova a dire la sua senza fare nessuna anticipazione, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan.

Inoltre, il director ha parlato dei progressi fatti dal motore grafico con le ultime produzioni di Naughty Dog, da Uncharted 4 a Lost Legacy, passando ovviamente per il nuovo The Last of Us Part 2. A voi è piaciuto il trailer mostrato alla Paris Games Week 2017?