The Last of Us Part 2: Neil Druckmann parla delle sue fonti di ispirazione

Dopo l'intervento d'apertura di Phil Spencer , aldi Las Vegas è stato anche il turno di Neil Druckmann: il director diha parlato delle proprie fonti di ispirazione, spaziando dai videogiochi alle serie TV.

Tanto per cominciare, Druckmann ha confessato il proprio amore per i giochi narrativi, affermando come titoli del calibro di Monkey Island e del primo Half Life lo abbiano segnato profondamente, senza dimenticare le vecchie avventure di Sierra.

Parlando invece del percorso intrapreso da Naughty Dog nel corso degli anni, il director di The Last of Us ha fatto una piccola disamina su come lo studio sia passato da giochi come Crash ad esperienze più cinematiche come Uncharted: "Eravamo uno studio che sapeva realizzare giochi action con delle mascotte cartoonesche. Poi ci siamo ritrovati a raccontare la storia di un personaggio che stranamente non aveva un aspetto folle. Riuscire a raccontare questo genere di storia è stato un sogno" afferma Druckmann, facendo notare come in Uncharted fosse proprio la storia a modellare il gameplay, e non il viceversa.

Proseguendo con il suo discorso, Neil Druckmann ha parlato della nascita di The Last of Us: "La maggior parte delle premesse si basavano su uno dei miei progetti studenteschi falliti, su un uomo e una donna perduti in un mondo di zombi. A quei tempi stavo lavorando sul reboot di Jak e Daxter, ma in seguito il team decise di intraprendere una strada nuova. Chiedemmo alla compagnia se potevamo realizzare qualcosa di diverso. Così abbiamo iniziato a confrontarci e a sviluppare i personaggi attraverso il gameplay, fino ad arrivare a quello che oggi conoscete come The Last of Us: ci sono ancora gli elementi shooter e action, ma in questo caso si sposano con elementi narrativi diversi come la protezione e la sopravvivenza in un mondo disperato. Quindi abbiamo provato a capire come cambiare la struttura classica di quei generi per creare qualcosa di originale e interessante".

Infine, passando all'attesissimo The Last of Us Part 2, il director ha dichiarato che i dialoghi della nuova avventura sono stati ispirati dalla serie TV The End of the F***ing World di Netflix e Channel 4. Ricordiamo che Neil Druckman aveva fatto un altro intervento molto interessante in occasione di un panel tenutosi al DICE Summit 2018, affermando che il prossimo gioco di Naughty Dog potrebbe non essere in terza persona (una nuova rivoluzione concettuale per le produzioni realizzate dalla software house?).