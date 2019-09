The Last of Us Part 2 non sarà open world: Druckmann ci spiega il perché

Come abbiamo potuto osservare nelle nuove sequenze di gameplay tratte dal gioco, The Last of Us Part II sembra offrire una maggiore libertà d'azione al giocatore, adesso in grado di aggirarsi in ambienti ben più vasti che in passato.

Pur vero che delle zone più ampie e stratificate offriranno un ventaglio di possibilità inedito per la nostra Ellie, un'impostazione totalmente open world dell'esperienza avrebbe potuto snaturare il concept alla base di The Last of Us. È proprio questo ciò che ha voluto sottolineare Neil Druckmann di Naughty Dog durante una recente intervista, in cui è stato confermato in maniera definitiva che il nuovo action-adventure di Sony non sarà a mondo aperto:

"Avrà lo stesso ritmo del primo gioco. Salirete su questa folle, emozionale, straziante montagna russa che ha questi picchi alti di tensione e questi momenti più lenti, provocativi, riflessivi... Questi eventi sono disseminati lungo tutto il corso dell'avventura.

A seconda di dove vi troverete all'interno della storia, potremmo espandere significativamente le vostre possibilità e dire: 'Qui ci sono delle cose opzionali che potete esplorare, qualche storia secondaria, ma se volete potete proseguire con il vostro obiettivo'. Ma qui la tensione non è alta, perché quando questa aumenta, potremmo restringere il campo e voi vi trovereste a giocare una sezione maggiormente scriptata, nello stile autoriale di Naughty Dog. E noi sappiamo di poter andare in entrambe le direzioni a seconda delle necessità della storia.

A differenza degli open world in cui il mondo è aperto tutto il tempo, in The Last of Us non funzionerebbe perché si perderebbe la tensione. Se ho bisogno di andare a salvare qualcuno, ed il gioco ti dice 'Ok, vai a salvarlo subito... O dedicati a queste altre 10 attività secondarie' perdo tensione".

The Last of Us Part II sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 21 febbraio 2020. Il gioco sarà distribuito tramite una confezione contenente due Blu-Ray disc e non conterrà alcun tipo di modalità multiplayer online. Per un approfondimento completo sulla nuova demo di gameplay del gioco, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di The Last of Us 2.