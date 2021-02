The Last of Us Part 2: avete notato il quadro di Drake e Tenzin di Uncharted 2?

Giochi come The Last of Us Part 2 sono talmente zeppi di dettagli nascosti che per essere goduti appieno necessitano di playthrough multipli e di un'altissima dose di attenzione. In queste ore sta facendo parlare molto di sé un Easter egg che potrebbe essere sfuggito all'attenzione di molti giocatori.

L'easter egg di cui stiamo parlando è un chiaro riferimento ad un'altra grande serie firmata Naughty Dog, Uncharted. Si tratta in un quadro rinvenibile nella casa di Joel a Jackson, che ritrae due uomini che imbracciano dei fucili su una montagna innevata: nonostante i loro volti non siano chiaramente visibili, non è difficile identificare in quelle due figure Nathan Drake e Tenzin, così come li abbiamo conosciuti in sulle vette del Nepal in Uncharted 2. A condividere lo scatto, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia, è stato un Redditor conosciuto come briencheesed. A giudicare dai commenti sul social network, sono moltissimi i giocatori a non aver notato il quadro nel corso dei loro playthrough di The Last of Us Part 2. E voi? Lo avevate già avvistato?

A proposito della serie post-apocalittica di Naughty Dog, alcuni fan si stanno divertendo a creare dei fotomontaggi con Pedro Pascal e Bella Ramsey, che interpreteranno Joel ed Ellie nella serie televisiva di The Last of Us.