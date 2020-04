The Last of Us Part 2: la nuova data d'uscita svelata da Amazon?

Inizialmente atteso per il 29 maggio, The Last of Us Part 2 è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia da Coronavirus.

Nonostante lo sviluppo del gioco si stia avviando, come da programma, verso la conclusione, l'emergenza sanitaria in atto avrebbe impedito a Sony di produrre e distribuire in maniera efficace le copie fisiche del gioco. Purtroppo, l'imprevedibilità della situazione ha indotto il colosso giapponese a non svelare la nuova data d'uscita in via ufficiale.

Nelle scorse ore, tuttavia, Amazon ha aggiornato la pagina di The Last of Us Part 2 sul suo negozio digitale indicando una nuova data di lancio, il 26 giugno 2020. I responsabili del sito hanno subito fatto dietrofront ripristinando il vecchio placeholder del 31 dicembre 2020, ma come potete vedere in calce a questa notizia, i giocatori sono stati più veloci di loro e hanno scattato uno screenshot come prova.

È davvero questa la nuova data d'uscita, oppure si è trattato di un semplice errore? Dal canto nostro, nutriamo alcuni dubbi. Tanto per cominciare, ci sembra fin troppo vicina alla data originaria. Inoltre, il 26 giugno vedrà il debutto di un'altra esclusiva di casa Sony, Ghost of Tsushima, e riteniamo altamente improbabile che Sony decida di pubblicare due prodotti di punta nel medesimo giorno.