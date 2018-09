The Last of Us Part 2: nuovi contenuti in arrivo il 26 settembre per l'Outbreak Day

Il 26 settembre si celebrerà il sesto anniversario dell'Outbreak Day, giorno che scatena l'edpidemia dei cordyceps nel mondo di The Last of Us. Per l'occasione, Naughty Dog pubblicherà una serie di nuovi contenuti a tema The Last of Us Part 2, incluso un set di nuovi avatar per PlayStation 4.

L'anno scorso abbiamo visto l'arrivo di nuovi contenuti e oggetti promozionali come un poster realizzato da Mondo con la collaborazione dell'artista Kevin Tong, un tema dinamico di The Last of Us Part 2 per PS4 e una nuova T-Shirt a tema.

Come possiamo vedere sul sito ufficiale di The Last of Us, il sesto anniversario dell'Outbreak Day non sarà da meno: al momento è stata confermata la pubblicazione di un nuovo set di avatar e di un nuovo tema dinamico per PlayStation 4, entrambi dedicati a The Last of Us Part 2, insieme ad altri contenuti di cui non è stata ancora svelata l'identità.

Forse il 26 settembre potremo conoscere nuovi dettagli sul mondo di gioco e sui protagonisti di The Last of Us Part 2, grazie ai contenuti promozionali che verranno resi disponibili da Naughty Dog. Nelle precedenti edizioni dell'Outbreak Day, infatti, questi contenuti sono passati sotto la lente d'ingrandimento dei fan che si sono divertiti a formulare nuove teorie e speculazioni sul gioco.

Ricordiamo che The Last of Us Part 2 è atteso in esclusiva su PlayStation 4, con finestra di lancio ancora da definire.