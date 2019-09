The Last of Us 2: il nuovo trailer svela finalmente la data d'uscita!

La nuova puntata di PlayStation State of Play non ha tradito le aspettative e si è rivelata memorabile: Sony e Naughty Dog, come pronosticato da molti, hanno finalmente deciso di annunciare la data d'uscita dell'esclusiva PlayStation 4 più bramata in assoluto dai videogiocatori, The Last of Us Part 2.

Al termine del trailer del PlayStation State of Play, durante il quale si è mostrato per la prima volta Joel (il celebre protagonista del primo capitolo non si era ancora fatto vedere nel materiale promozionale del nuovo gioco) è stato annunciato che The Last of Us Part 2 verrà lanciato su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il 21 febbraio 2020!



Ne approfittiamo per ricordarvi che nelle ore immediatamente precedenti alla messa in onda di PlayStation State of Play, il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare il gioco al Media Event organizzato da Naughty Dog in quel di Los Angeles. Per preciso volere di Sony, in ogni caso, dovrete attendere l'Outbreak Day per poter leggere le sue impressioni.



L'appuntamento è fissato alle ore 17:00 del 26 settembre, ora in cui troverete tra le nostre pagine il resoconto dettagliato della prova di The Last of Us Part 2.