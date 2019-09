The Last of Us part 2: l'orologio di Joel nel nuovo teaser dello State of Play

I cagnacci lo hanno fatto ancora: alla vigilia della messa in onda della nuova e attesa puntata di PlayStation State of Play, Naughty Dog ha pubblicato un nuovo teaser di The Last of Us Part 2, che si preannuncia come il protagonista indiscusso della trasmissione.

Stavolta, la clip mostra un oggetto decisamente familiare a tutti i veterani del primo capitolo: l'orologio che Sarah regala a suo padre Joel nel prologo del gioco, poco prima dello scoppio dell'apocalisse. Nonostante si sia rotto durante i tragici eventi narrati, Joel continua a portarlo al polso: è così che viene mostrato nel teaser, bloccato sulle ore 02:15. Ad accompagnarlo, c'è la seguente frase: "Hai davvero intenzione di andare avanti con questo?". Guardate voi stessi in calce a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che nei giorni scorsi sono stati mostrati anche altri oggetti, ovvero un coltellino, un martello e un bracciale.

La nuova puntata di PlayStation State of Play, ricordiamo, andrà in onda domani 24 settembre a partire dalle ore 22:00. Cosa hanno in serbo per noi Sony e Naughty Dog? Un nuovo video di gameplay? La data d'uscita? Per fortuna, non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo. Domani si svolgerà anche un Media Event di The Last of Us Part 2, al quale parteciperà pure il nostro Francesco Fossetti. Stando ai ben informati, i membri della stampa avranno modo di giocarci per almeno 3 ore! Il coverage, in ogni caso, non arriverà subito, bensì nei giorni successivi. Continuate a seguirci!