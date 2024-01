The Last of Us Part 2: questo personaggio doveva morire, poi Naughty Dog ha cambiato idea

Oltre all'ammodernamento grafico e alle modalità aggiuntive, The Last of Us Part II Remastered ha portato con sé anche i Lost Levels (dei livelli scartati dalla versione finale del gioco) e il prezioso commento di autori e interpreti come Neil Druckmann, Halley Gross, Ashley Johnson, Troy Baker e Laura Bailey.

Nell'ambito del Director's Commentary di The Last of Us Part II Remastered, Neil Druckmann ha svelato che i piani iniziali per uno dei personaggi più importanti del gioco erano molto diversi. Per parlarvene dovremo necessariamente fare degli spoiler giganteschi, dunque consigliamo a tutti coloro che non hanno ancora completato l'avventura di interrompere immediatamente la lettura.

Se state continuano a leggere è perché avete portato a termine The Last of Us Part 2, dunque sapete bene che alla fine Ellie decide di risparmiare la vita ad Abbie mettendo coraggiosamente fine ad una lunga scia di violenza. La prima bozza della sceneggiatura, tuttavia, era ben diversa, poiché vedeva Abbie morire per mano di Ellie nel confronto finale sulla spiaggia di Santa Barbara. Ad un certo punto della lavorazione, in ogni caso, gli autori si sono resi conto che quest'esito non sarebbe stato in in linea con il messaggio che intendevano veicolare, ossia che il desiderio di vendetta non fa altro che alimentare un ciclo di violenza. Decidendo di risparmiare la vita ad Abbie, Ellie ha potuto conservare almeno un briciolo della propria umanità, ha poi fatto notare la co-sceneggiatrice Halley Gross

Ascoltando il commento si scopre inoltre che Naughty Dog voleva far morire anche Lev, oltre a Yara; in questo modo, Abbie si sarebbe ritrovata completamente sola sulla spiaggia di Santa Barbara. Cosa ne pensate al riguardo? Naughty Dog ha fatto bene a modificare la prima versione della sceneggiatura? A proposito, se non lo avete ancora fatto, leggete la nostra recensione di The Last of Us Part II Remastered per scoprire cosa ne pensiamo su questo rifacimento.