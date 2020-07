The Last of Us Part 2: questo poster fan-made sta spopolando su Twitter

È passato già un mese da quando Naughty Dog ha nuovamente dato una scossa al mondo dei videogiochi dando alle stampe The Last of Us Part 2. Amato da molti, odiato da qualcuno, l'opera di Neil Druckmann ha lasciato un profondo segno nell'animo di milioni di giocatori, e sta già ispirando gli artisti di mezzo mondo.

Uno di questi, conosciuto come Iconic Nephilim, ha realizzato uno stupendo poster fan-made di The Last of Us Part 2 che, a nostro parere, non sfigurerebbe affatto accanto ai materiali promozionali ufficiali. Nell'illustrazione campeggiano tutti i principali personaggi del gioco, a partire dagli immancabili Ellie e Joel, fino ad arrivare a Dina, Abby, Tommy e molti altri. L'opera sta ottenendo grandissimi consensi su Twitter, e potete ammirarla anche voi nella sua interezza in calce a questa notizia. L'autore, tra l'altro, si è anche premurato di condividere un affascinante video che documenta l'intero processo di realizzazione.

Cosa ve ne pare del poster? Piace anche a voi? Ne approfittiamo per ricordarvi che The Last of Us Part 2 è disponibile esclusivamente su PlayStation 4, ma è già stato confermato che sarà compatibile con PS5 fin dal lancio della console. Iconic Nephilim non è l'unico artista a dilettarsi con l'immaginario di the Last of Us Part 2: c'è anche chi ha reinterpretato Ellie, Joel ed Abby in chiave Studio Ghibli.