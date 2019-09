The Last of Us Part 2 potrà essere giocato per ben 3 ore dai giornalisti al Media Event

Dopo mesi e mesi di silenzio assoluto, i cagnacci sono pronti a svelarci nuove informazioni sull'esclusiva PlayStation 4 più attesa in assoluto, The Last of Us Part 2. La nuova avventura di Joel ed Ellie sarà protagonista di un media event a Los Angels, fissato per il 24 settembre, al quale è stata invitata anche la redazione di Everyeye.

Verrà finalmente annunciata la data d'uscita di The Last of Us Part 2? Questo non lo sappiamo ancora, ma grazie al noto analista di Niko Partners Daniel Ahmad abbiamo scoperto un'importante informazione relativa all'evento: a quanto parte, i membri della stampa specializzata avranno modo di provare con mano il gioco per ben 3 ore! Come lo stesso Ahmad ha tenuto a chiarire, in ogni caso, ciò sicuramente non si tradurrà in 3 ore di materiale video. I giornalisti avranno un embargo da rispettare, e potranno mostrare e condividere solamente alcuni aspetti della produzione nei giorni successivi al media event. Parte di quel tempo, inoltre, potrebbe essere sfruttato da Naughty Dog per spiegare determinati aspetti della produzione.

Ciò che è certo, è che tra pochi giorni potremo finalmente scoprire nuovi dettagli sull'attesa esclusiva, che si è mostrata l'ultima volta nel gameplay trailer dell'E3 2018. Dal momento che Everyeye.it sarà presente all'evento del 24 settembre, vi invitiamo a a seguirci, oltre che sul sito, anche su Facebook e Instagram, canali attraverso i quali potremo condividere rapidamente eventuali foto, brevi clip e impressioni a caldo in attesa della pubblicazione di una anteprima più corposa.