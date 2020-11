The Last of Us Part 2, il prezzo cala ancora: nuovo minimo storico su Amazon

Il prezzo di The Last of Us Part 2 continua a calare: una delle migliori esclusive della generazione PlayStation 4, che fino a qualche settimana fa poteva essere acquistato a poco meno di 50 euro, ha raggiunto un nuovo minimo storico su Amazon.it.

Mentre vi scriviamo, The Last of Us Part 2 può essere acquistato su Amazon.it a soli 39,99 euro, il prezzo più basso di sempre per la divisione italiana del colosso dell'e-commerce. Stavolta non è neppure un rivenditore esterno a proporlo, dal momento che è venduto e spedito da Amazon e aderisce al programma Prime. Ciò significa che se lo acquistate ora, ci sono serie possibilità che possa arrivarvi domani che è domenica (dipende dal luogo in cui vivete).

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché non viene indicata una data di scadenza e su Amazon i prezzi variano senza alcun preavviso. L'offerta, inoltre, è soggetta ad esaurimento scorte. Se non siete ancora convinti allora vi consigliamo di leggere la recensione di The Last of Us Part 2, uno dei pochi giochi ad aver ricevuto 10 sulle nostre pagine.