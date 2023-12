The Last of Us Part 2 Remastered conferma per la prima volta un dettaglio su Ellie in-game

I giochi della serie The Last of Us hanno scavato a fondo nelle personalità dei due protagonisti principali, Joel ed Ellie, ma talvolta hanno anche lasciato da parte delle informazioni tutto sommato secondarie nell'economia della narrazione. Un esempio su tutti: i loro cognomi.

Pur essendo menzionati nei documenti di lavorazione (e per qualche strano motivo anche manuale della versione giapponese), i cognomi di Joel ed Ellie non appaiono mai nella versione di lancio di The Last of Us. Il cognome del protagonista maschile (Miller) è poi spuntato fuori nel secondo capitolo della serie, ma non è stato così per quello della ragazza. Certo, i fan più affezionati sanno benissimo che è Williams, dato che a fugare tutti i dubbi ci ha pensato anche Neil Druckmann sui suoi profili social, d'altro canto, fino ad oggi, il cognome di Ellie non è mai apparso in-game.

Questo "segreto di Pulcinella" è tuttavia destinato a finire grazie a The Last of Us Part 2 Remastered, in uscita tra poco più di un mese in esclusiva su PlayStation 5. Come notato da un fan dagli occhi di falco, tra i nuovi costumi sbloccabili ce n'è anche uno da astronauta che presenta l'inequivocabile targhetta E. Williams. Non ci sono più dubbi dunque, il cognome di Ellie diventerà presto canonico anche nel gioco.

Oltre ai costumi alternativi e ad un comparto grafico aggiornato, questa nuova versione del gioco includerà anche altre novità: fate un ripasso di tutte le aggiunte previste da The Last of Us Part 2 Remastered.