The Last of Us Part 2 Remastered: cos'è e come funziona la modalità roguelike No Return

Con The Last of Us Part II Remastered, annunciato a sorpresa nella notte, Sony e Naughty Dog sembrano aver fatto le cose davvero in grande. Oltre ad impreziosire l'opera originale con delle doverose migliorie grafiche a misura di PS5, hanno infatti confezionato anche dei contenuti aggiuntivi pensati per incrementare divertimento e longevità.

Nel pacchetto che arriverà sul mercato il 19 gennaio 2024 in versione PS5 trovano posto anche la nuova modalità Guitar Free Play (che permette di suonare la chitarra liberamente), una serie di contenuti giocabili originariamente tagliati dal gioco finale e denominati Lost Levels (impreziositi peraltro con il commento degli sviluppatori) e una nuova modalità roguelike denominata No Return. Quest'ultima appare come l'aggiunta più interessante e inaspettata del lotto: di cosa si tratta?

Cos'è e come funziona la nuova modalità roguelike No Return?

No Return è una modalità survival roguelike che invita i giocatori a mettersi alla prova con una serie di scontri casuali e godersi il sistema di combattimento di The Last of Us Part 2 in una maniera tutta nuova. La modalità permette di impersonare differenti personaggi, alcuni dei quali presenti in formato giocabile per la prima volta nel franchise.

In ogni nuova run i giocatori sono liberi di percorrere il tragitto che preferiscono, scegliendo tra un approccio stealth o procedendo ad armi spianate. Possono inoltre scegliere quale ricompensa ottenere dopo ogni scontro e come equipaggiare il proprio personaggio in vista delle minacce successive. Partita dopo partita, il sistema di progressione consente di sbloccare nuovi personaggi, skin aggiuntive e molto altro. Il sistema Daily Run, per il quale è richiesta una connessione a internet, consente invece di confrontarsi con i giocatori del resto del mondo nelle classifiche online globali.

Maggiori dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane con l'avvicinarsi della data di lancio, nel frattempo godetevi qualche sprazzo di gameplay di No Return nel trailer dell'annuncio di The Last of Us Part 2.