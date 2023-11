The Last of Us Part 2 Remastered esce anche su PC?

Ad oltre tre anni dal lancio dell'edizione originale per PS4, Sony e Naughty Dog hanno convenuto che è arrivata l'ora di riportare in auge The Last of Us Part 2 con un'edizione Remastered provvista di nuovi contenuti e diverse migliori grafiche. Il lancio è previsto per il 19 gennaio 2024 su PS5, uscirà anche su PC?

The Last of Us Part 2 Remastered uscirà anche su PC?

Se siete arrivati fin qui, è perché probabilmente non possedete una PlayStation 5 e siete curiosi di sapere se potrete giocare The Last of Us Part 2 Remastered sul vostro PC. Purtroppo, abbiamo una brutta notizia per voi, dato che attualmente la versione rimasterizzata del GOTY 2020 è prevista solo ed esclusivamente su PS5.

Vi suggeriamo tuttavia di non disperarvi, dal momento che ci sono serie possibilità che il gioco possa arrivare su PC in un secondo momento. Chiariamoci, non c'è ancora nessuna conferma ufficiale al riguardo, tuttavia Sony ha ormai preso l'abitudine di convertire i suoi titoli di punta e anche The Last of Us Part I ha trovato la strada del PC dopo il debutto su console. Il remake del precedente episodio è infatti uscito su PlayStation 5 il 2 settembre 2022 per poi approdare su Steam ed Epic Games Store il 28 marzo 2023, dunque poco meno di sette mesi dopo. The Last of Us Part 2 Remastered potrebbe seguire un iter simile, dunque staremo a vedere.

Rispetto all'edizione originale per PS4, The Last of Us Part 2 Remastered offre tre modalità di gioco aggiuntive (Guitar Free Play, Lost Levels e No Return), il supporto al DualSense e diversi miglioramenti grafici, come texture con risoluzione superiore, un maggior livello di dettaglio a lunga distanza, delle ombre di miglior qualità, animazioni più fluide e tre distinte modalità di visualizzazione (Fedeltà, Prestazioni e Framerate Sbloccato con VRR).