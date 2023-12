The Last of Us Part 2 Remastered esce anche su PS4?

Alla fine, esattamente come per The Last of Us, anche per il secondo capitolo della serie è giunto il momento di ricevere un trattamento di bellezza (oltre che un bel po' di nuovi contenuti) per potersi dire al passo dei tempi. Data la natura degli interventi effettuati, purtroppo, The Last of Us Part II non può girare su tutte le PlayStation.

The Last of Us Part 2 Remastered è anche su PS4 o solo PlayStation 5?

Se siete giunti fin qui, è perché siete curiosi di sapere se avrete la possibilità di giocarci sulle vostre care vecchie PlayStation 4, che dopo tanti anni di gioco continuano a cavarsela tutto sommato bene senza dare segni di cedimento o pensionamento. Purtroppo in questo caso dobbiamo darvi una delusione, dal momento che The Last of Us Part 2 Remastered è previsto solo ed esclusivamente su PS5.

Trattandosi di una remaster, questa nuova versione offrirà degli aggiornamenti grafici che una PlayStation 4 non sarebbe in alcun modo capace di gestire. Parliamo, nello specifico, di texture ad alta risoluzione, un maggior livello di dettaglio a distanza, ombre di qualità migliore, animazioni più fluide e tre distinte modalità grafiche (inclusa una con risoluzione 4K nativa), oltre al pieno supporto alle funzionalità avanzate del DualSense.

E i nuovi contenuti? Anche quelli sono un'esclusiva PS5?

Purtroppo sì, anche i contenuti aggiuntivi saranno disponibili solamente su PlayStation 5 nell'ambito di The Last of Us Part 2 Remastered. Gli acquirenti di questa nuova versione potranno beneficiare anche della campagna roguelike No Return, della modalità Free Play Guitar e dei Lost Levels, che arricchiranno e allungheranno l'esperienza originale in modi del tutto inediti per la saga. Purtroppo, Naughty Dog e Sony non hanno manifestato l'intenzione pubblicare questi aggiornamenti anche su PlayStation 4, magari tramite DLC a pagamento come già accaduto in passato per Ghost of Tsushima Director's Cut.

L'unica opportunità concessa ai possessori della versione PS4 di The Last of Us Part II è quello di acquistare l'upgrade all'edizione PS5 al prezzo di 9,99 euro.