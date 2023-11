The Last of Us Part 2 Remastered identico all'originale? Giocatori delusi dalla grafica

Sony ha animato il weekend annunciando The Last of Us Part 2 Remastered, una versione abbellita ed espansa dell'acclamata produzione di Nauyghty Dog espressamente indirizzata a PlayStation 5. In arrivo all'inizio del 2024, il nuovo titolo è subito divenuto oggetto di discussioni: tra i principali indiziati figura il restyling grafico.

Nel post di annuncio, i cagnacci di Santa Monica assicurano che The Last of Us Part II Remastered approfitterà della potenza aggiuntiva offerta da PS5 per offrire delle texture con risoluzione superiore, un maggior livello di dettaglio a lunga distanza, delle ombre di miglior qualità, animazioni più fluide e tre distinte modalità grafiche pensate per andare incontro a tutte le esigenze (Fedeltà, Prestazioni e Framerate Sbloccato con VRR).

C'è tuttavia un'ampia frangia di fan che ritiene queste migliorie interessanti solo sulla carta, non riuscendo a trovarne riscontro nelle immagini e nei video fin qui mostrati. Piuttosto rilevante in tal senso il post dell'utente Pyo su X (ex Twitter), che ha postato una comparativa per dimostrare che ci sono ben poche differenze tra l'originale per PS4 e la nuova Remastered per PS5. Il post in questione ha ottenuto parecchio risalto (parliamo di quasi nove milioni di visualizzazioni), ricevendo numerosissimi commenti di giocatori delusi dall'entità del rimaneggiamento grafico.

Per mettere un punto alla questione, Pyo ha pubblicato un sondaggio al quale hanno risposto oltre 200.000 utenti (mica pochi!). Ebbene il 67% di essi ritiene che non ci sia alcuna differenza, il 26% ne individua solo qualcuna, il 3,7% parla di una differenza accettabile e solamente il 2,1 reputa le migliorie di grande entità.

C'è evidente delusione in rete. Non se la passa bene neppure il video di annuncio su YouTube, dove i dislike (che ammontano a 79.900 al momento della stesura di questa notizia) superano abbondantemente i like (53.552). Riteniamo, in ogni caso, che analisi di questo tipo siano troppo premature. Degli screenshot estrapolati da filmati su YouTube non rappresentano certamente una buona base per una comparativa affidabile, che preferiamo rimandare al lancio di The Last of Us Part II Remastered, fissato per il 19 gennaio 2024. Ricordiamo, inoltre, che l'operazione è pubblicizzata come Remastered, e non Remake, e che oltre alla grafica rimaneggiata ci sono anche tre modalità aggiuntive, ossia Guitar Free Play, Lost Levels e No Return, oltre al supporto al DualSense.