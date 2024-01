The Last of Us Part 2 Remastered vittima di review bombing, per ora 'sotto controllo'

L'arrivo di The Last of Us Part 2 Remastered è stato salutato con un buon numero di polemiche che hanno messo in discussione la legittimità e la riuscita dell'operazione. In molti non hanno apprezzato la mossa di ripubblicare il gioco così a breve distanza dall'originale, giudicando peraltro l'ammodernamento grafico poco incisivo.

Dal canto suo, Naughty Dog non riesce a spiegarsi la pioggia di critiche ricevuta, affermando che si tratta della versione migliore possibile del gioco indirizzata principalmente a coloro i quali non hanno giocato l'originale o hanno appena comprato una console PlayStation 5.

In qualsiasi modo la si voglia vedere, le opinioni sono sacrosante e vanno rispettate se sono costruttive e ben motivate. Peccato che anche stavolta c'è chi le sta esprimendo in maniera sbagliata, ossia tempestando di zero The Last of Us Part II Remastered su Metacritic. Seppur per motivi diversi rispetto all'originale (che fece indispettire una larga fetta di utenza a causa di alcune scelte narrative), anche la versione rimasterizzata del gioco di Naughty Dog è diventato vittima di review bombing a giudicare da quanto sta avvenendo sull'aggregatore di recensioni.

Nelle scorse ore le decine e decine di valutazioni negative avevano fatto precipitare lo User Score di The Last of Us Parte 2 Remastered ad un tiepido 6,5, un numero che strideva con il Meta Score di 91 frutto dell'analisi delle opinioni della critica specializzata. Successivamente, una sfilza di 10 "riparatori" ha fatto risalire il punteggio ad un ben più positivo 7,6, anche se la discrepanza con il voto della stampa rimane.

Al momento, dunque, il review bombing è per così dire "sotto controllo", visto che in passato operazioni del genere hanno dimostrato di far piombare la media fino a valori ben più negativi. Staremo a vedere come si evolverà nei prossimi giorni.