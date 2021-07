The Last of Us Part 2 riceve la patch 1.09 su PS4 e PS5: cosa cambia?

Inaspettatamente, quest'oggi Naughty Dog ha pubblicato la patch 1.09 per The Last of Us Part 2 su PlayStation 4 e PS5. L'aggiornamento in questione non era stato preannunciato, e pesa appena 63 MB. Cosa cambia? Scopriamolo assieme.

I cagnacci sono stati piuttosto avari di dettagli, poiché nelle note della patch reperibili sulle console hanno riportato solamente dei bug fix e dei miglioramenti generali non meglio specificati. Grazie alla segnalazione di un giocatore, tuttavia, abbiamo scoperto che con questo aggiornamento gli sviluppatori hanno corretto un bug del timer in-game, che per qualche strana ragione faceva le bizze quando il gioco girava a 60 frame al secondo su PS5. Per chi se lo fosse perso, The Last of Us Part 2 è in grado di girare a 60fps su PS5 grazie alla patch 1.08 pubblicata lo scorso mese di maggio.

Nessuna novità sostanziale quindi, ma fa senza dubbio sapere che, nonostante sia passato più di un anno dalla sua uscita, la seconda avventura di Ellie e Joel continua a ricevere le attenzioni che merita da parte del suo team. A proposito di quest'ultimo, alcuni recenti rumor vogliono Naughty Dog al lavoro su un gioco multiplayer stand-alone: che sia legato a The Last of Us Part 2?