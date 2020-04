The Last of Us Part 2, dopo il rinvio avremo una Demo? Risponde Druckmann

The Last of Us Part 2 è stato rinviato nuovamente, stavolta a data da destinarsi. Nonostante lo sviluppo sia prossimo al completamento, l'emergenza sanitaria in corso avrebbe provocato dei grossi problemi alla catena di distributiva tradizionale che Sony ha preferito evitare.

Nonostante la motivazione comprensibile, molti giocatori hanno accolto la notizia con dispiacere, dal momento che la pubblicazione è attesa da molto tempo ed è già stata rinviata una volta. Tutti quelli che, nell'attesa, gradirebbero un assaggio sotto forma di demo rimarranno inoltre delusi, a giudicare dalle parole che il direttore creativo e co-scrittore Neil Druckmann ha pronunciato durante la puntata 359 di PlayStation Blogcast.

Stando a quanto affermato dallo sviluppatore, mettere a punto una demo da far scaricare ai giocatori richiederebbe un dispendio di energie e risorse notevole da parte degli sviluppatori, pertanto risulta essere una strada impraticabile. Il team intende finalizzare il gioco completo ed evitare di stressare i propri dipendenti con del lavoro extra. Druckmann ha anche bocciato l'idea di mettere a disposizione la demo messa a disposizione della stampa in passato, dal momento che erano realizzata sulla base di vecchie build. Da allora il gioco è cambiato parecchio, pertanto non sarebbe rappresentativa della qualità finale.

Nulla da fare, quindi: per giocare a The Last of Us Part 2 dovremo continuare ad attendere, nella speranza che l'emergenza Coronavirus rientri quanto prima. Neil Druckmann, intanto, dopo gli ultimi difficili giorni ha trovato conforto immergendosi nella City-17 in VR di Half-Life Alyx.