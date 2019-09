The Last of Us Part 2 risolverà l'annoso problema dei compagni invisibili ai nemici

The Last of Us è universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi degli ultimi anni, ma non è certamente esente da difetti. Uno su tutti, evidenziato da molti utenti già all'epoca dell'uscita, è relativo al comportamento poco realistico dei compagni di viaggio durante le fasi stealth.

Se avete giocato al titolo, sapete bene che la giovane Ellie e gli altri companion spesso e volentieri si separano da Joel passando davanti ai nemici in maniera inosservata, dal momento che vengono totalmente ignorati dall'Intelligenza Artificiale. Si tratta di una soluzione implementata a tutto vantaggio del giocatore, che quindi non deve preoccuparsi di azioni avventate da parte dei propri compagni, ma che allo stesso tempo rovina pesantemente l'immedesimazione.

Ebbene, i ragazzi di Naughty Dog hanno riconosciuto il problema e si sono messi al lavoro per migliorare drasticamente questo aspetto in The Last of Us Parte 2., ha dichiarato a GameSpot: "L'Intelligenza Artificiale dei companion è in realtà uno dei pochi significativi avanzamenti tecnici che abbiamo avuto modo di ottenere nel gioco", ha dichiarato Anthony Newman, co-director del secondo capitolo. Riferendosi al capostipite, ha ammesso che spesso e volentieri dà ai giocatori l'impressione di non avere un alleato al proprio fianco. Poi ha aggiunto: "Posso dire con assoluta certezza che questo aspetto del gioco è stato incredibilmente migliorato".

I miglioramenti all'Intelligenza Artificiale non terminano qui: il co-director ha svelato che in The Last of Us Part 2 i compagni infliggeranno ai nemici i medesimi danni del giocatore. Nel capostipite, invece, pur partecipando all'azione, non risultavano particolarmente d'aiuto poiché i loro proiettili avevano un impatto decisamente minore.

Cosa ne pensate al riguardo? Ricordiamo che The Last of Us Parte 2 verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il 21 febbraio 2020 nelle edizioni Standard, Special, Digital Deluxe e Collector's. Stando ad un rumor, sarebbe già diventate l'esclusiva PS4 pre-ordinata più rapidamente di sempre.