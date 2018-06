The Last of Us Part 2: Ellie sarà l'unico personaggio giocabile

Il trailer mostrato all'E3 2018 ha messo in chiaro fin da subito che la storia narrata in The Last of Us Part 2 si focalizzerà principalmente su Ellie. La giovane è stata protagonista di una scena molto dolce e intima, ma anche di una sessione gameplay tesa e violenta.

Successivamente, una versione estesa di quella demo è stata mostrata a porte chiuse ai giornalisti. Da una discussione con IGN, è emerso che Ellie non solo sarà la protagonista principale della storia, ma anche l'unico personaggio giocabile. Inizialmente, il co-lead game designer Richard Cambier aveva deciso di non rivelare l'informazione, ma poi ci ha pensato Neil Druckmann in persona a confermarlo.

Nel primo capitolo i giocatori controllavano per la maggior parte del tempo Joel, ma in alcune sezioni andavano giocate nei panni di Ellie. A questo punto, sarà molto interessante scoprire che fine ha fatto l'uomo, che ancora non s'è visto in nessun video pubblicato fino ad oggi. Cosa ne pensate al riguardo?

The Last of Us Part 2 è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, ma è ancora privo di una data d'uscita. Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno parlato del nuovo sistema delle animazioni e svelato tanti dettagli su combattimento, IA dei nemici e level design.