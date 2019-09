The Last of Us Part 2: gli scatti dalla stupenda location del Media Event

Quel gran fortunato che risponde al nome di Tossetti... ehm, Francesco Fossetti, è da poco arrivato nella location dove si svolgerà l'atteso Media Event di The Last of Us Part 2, durante il quale i ragazzi di Naughty Dog permetteranno alla stampa specializzata di provare la loro creatura, ragguagliandoli al contempo sulle principali novità.

Noi comuni mortali, purtroppo, dovremo attendere ancora un po' di tempo per mettere le mani su The Last of Us Part 2. A parziale consolazione, questa sera potremo assistere ad un nuovo PlayStation State of Play, nel quale verrà mostrato qualcosa legato al gioco, e ammirare le fotografie che Francesco Fossetti ha scattato nella stupenda location del Media Event. I ragazzi di Naughty Dog hanno accolto la stampa internazionale ricreando in maniera magistrale alcune delle ambientazioni tipiche della serie, come baite isolate, boschi innevati, e negozi distrutti a seguito dei tumulti causati dall'apocalisse.

Potete ammirare gli scatti in calce a questa notizia. Ne approfittiamo per consigliarvi di seguire il nostro Francesco Fossetti sui suoi profili social di Facebook e Instagram, dal momento che nelle prossime ore pubblicherà altri aggiornamenti e scatti dal Media Event di The Last of Us Part 2. Stasera, inoltre, vi aspettiamo a partire dalle ore 21:30 sul canale Twitch di Everyeye, per seguire assieme la nuova puntata di PlayStation State of Play, che si preannuncia memorabile.