The Last of Us Part 2 in sconto al prezzo più basso da GameStopZing

Anche GameStopZing ha scontato il prezzo di vendita di The Last of Us Part 2, una delle più grandi esclusive PlayStation di sempre, allineandolo a quello più basso di sempre.

Mentre vi scriviamo potete acquistare The Last of Us Part 2 a soli 29,98 euro in negozio oppure sul sito ufficiale di GameStopZing, un risparmio piuttosto consistente sul prezzo di listino dell'edizione fisica che era fissato a 74,98 euro.

Se lo acquistate online, potete scegliere tra la spedizione a casa vostra, che costa 5 euro per gli ordini inferiori ai 40 euro, e la spedizione gratuita nel vostro punto vendita di fiducia, che potete liberamente selezionare durante il processo di acquisto.

Ci teniamo a segnalare che The Last of Us Part 2 può essere giocato anche su PlayStation 5 senza alcun tipo di problema grazie alla funzione di retrocompatibilità di cui è dotata la console next-gen di Sony. Da tempo si parla dell'arrivo di una patch di The Last of Us Part 2 per PS5, ma ad oggi non è ancora stata pubblicata. In tempo recenti hanno ricevuto questo trattamento giochi come Ghost of Tsushima, Days Gone e God of War, quindi presto potrebbe accadere anche alla nuova avventura di Ellie e Joel-