The Last Of Us Part 2, i sette Game Award sono arrivati negli studi di Naughty Dog

Dopo tre mesi l'attesa è finalmente finita: i ragazzi di Naughty Dog hanno appena ricevuto le sette statuette che si sono guadagnati nel corso dell'ultima edizione dei Game Awards per l'eccezionale lavoro svolto su The Last of Us Part 2.

L'eccezionale opera dei cagnacci ha fatto incetta di GOTY durante la recente stagione dei premi, riuscendo a conquistare anche il palco della kermesse condotta da Geoff Keighley a dicembre dello scorso anno. Ai Game Awards 2020 The Last of Us Part 2 ha conquistato 7 statuette: oltre al premio più ambito per il Miglior Gioco dell'Anno, l'avventura di Ellie e Joel ha ricevuto anche i riconoscimenti per la Game Direction, la Narrativa, il Design dell'Audio, la Performance Attoriale (Laura Bailey nel ruolo di Abby), l'Innovazione nell'Accessibilità e il Miglior Gioco d'Azione e Avventura.

Dal momento che la premiazione si è svolta virtualmente, i ragazzi di Naughty Dog non avevano ancora ritirato i premi. Ora che il corriere è finalmente arrivato in quel di Santa Monica, i cagnacci possono finalmente esporre le sette statuette sugli ormai affollatissimi scaffali. Stando ai conteggi più aggiornati, quest'anno The Last of Us Part 2 ha conquistato la bellezza di 290 premi GOTY, record assoluto per il settore. Nonostante le recenti vittorie, Hades lo guarda da lontano con "soli" 63 GOTY. Leggete la nostra recensione di The Last of Us Part 2 per scoprire come ha fatto ad ottenere tutto questo successo.