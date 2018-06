The Last of Us Part 2 si mostra all'E3 2018 nel primo video gameplay!

Durante la conferenza di Sony all'E3 2018, in corso di svolgimento mentre vi scriviamo, The Last of Us Part 2 si è mostrato per la prima volta in assoluto in un vero e proprio video di gameplay!

Il filmato si apre con una cutscene con protagonista Ellie, ormai diventata grande, nella quale è possibile ammirare l'incredibile lavoro svolto da Naughty Dog nella modellazione dei volti e l'animazione delle espressioni facciali. Dopodiché, si passa al gameplay vero e proprio, ambientato di notte in una foresta. Vengono mostrate le meccaniche stealth prima che la situazione degeneri e l'azione si fa ben più frenetica. Trovate il video in cima a questa notizia, buona visione!

Poco prima della proiezione del filmato, è salito sul palco il compositore Gustavo Santaolalla, che ha eseguito una traccia della colonna sonora, che i fan conoscono ormai molto bene. La trovate in fondo alla notizia. Purtroppo, non è stata svelata la data d'uscita di The Last of Us Part 2, restiamo in attesa di ulteriori informazioni.