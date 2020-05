The Last of Us Part 2: Sony contro gli account social che parlano del leak

Non si è ancora placato il trambusto in rete generato dal leak dei video di The Last of Us Part 2, che ha portato alla diffusione di importantissimi dettagli sulla trama del gioco di Naughty Dog. Il gesto ha fatto indignare sia gli addetti al settore, sia i giocatori che si sono imbattuti involontariamente negli spoiler.

Qualche giorno fa, Sony ha fatto sapere di aver identificato i responsabili del leak di The Last of Us Part 2, che non risultano essere affiliati né a Sony Interactive Entertainment, né a Naughty Dog. Mentre proseguono le indagini al riguardo, sembra che la compagnia giapponese sta combattendo anche un'altra lotta, ovvero quella contro i social media account che condividono il materiale trafugato o che, semplicemente, ne discutono in forma scritta.

Stando a quanto segnalato da portali come OneAngryGamer e ReclaimTheNet, Sony si sta avvalendo del DMCA (Digital Millennium Copyright Act, la legge statunitense per la protezione del Diritto d'Autore) per far rimuovere i video trafugati e, in taluni casi, far chiudere i canali che li hanno condivisi. Non solo, sembra che i legali di Sony stiano agendo anche contro alcuni account Twitter facendo rimuovere video e menzioni in cui si discute del materiale trafugato, anche se non viene mostrato. L'utente di Twitter Jeremy Prime afferma che il suo streaming è stato cancellato anche se si è limitato a dire la sua sull'accaduto, senza mostrare immagini o descrivere le scene del gioco. Storm Yorha ha visto scomparire gli allegati ai suoi tweet in cui si parlava del leak, e adesso sta invitando i suoi follower a non discutere affatto dell'accaduto, anche se non hanno intenzione di postare il materiale. Come prova, ha anche postato uno screenshot del documento del DMCA che gli è stato consegnato.

Il modo di agire di Sony sta facendo discutere molto la comunità. Se da un lato è comprensibile agire contro chi condivide il materiale video protetto da copyright, alcuni - come lo youtuber AngryJoe -ritengono che Sony stia abusando del DMCA per colpire anche coloro che ne discutono solamente.