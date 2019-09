The Last of Us Part 2, Sony conferma: non sarà alla Madrid Games Week

Dalle pagine di VideoGamesChronicle, un rappresentante di Sony Interactive Entertainment ha voluto fornire un chiarimento definitivo sui rumor che indicavano la partecipazione di Naughty Dog alla Madrid Games Week di inizio ottobre per mostrare al pubblico una nuova demo dell'attesissimo The Last of Us Part 2 per PS4.

I PR del colosso videoludico giapponese tornano così sulle dichiarazioni condivise dai curatori del PlayStation Blog spagnolo che hanno alimentato le indiscrezioni sulla presenza di TLOU2 alla Madrid Games Week e riferiscono che si è trattato di un puro e semplice errore.

Pur senza spiegare da cosa sia dipeso questo errore, i rappresentanti di Sony ci tengono però a ribadire che il kolossal post-apocalittico di Naughty Dog non sarà tra i protagonisti della kermesse videoludica che si terrà a Madrid nella prima metà di ottobre.

Chi desidera ardentemente tornare a indossare i panni di Ellie per immergersi nelle atmosfere livide del futuro a tinte oscure di The Last of Us Part 2, sarà comunque felice di sapere che la stampa internazionale si prepara a partecipare a uno speciale Media Event che avrà luogo in California nella giornata di martedì 24 settembre.



La redazione di Everyeye.it parteciperà in prima persona all'evento per fornirvi tutti gli aggiornamenti del caso, tra approfondimenti, speciali e, si spera, video anteprime con scene di gameplay inedite. Appuntamento al 24 settembre, quindi, per scoprire tutte le ultime novità provenienti da Los Angeles sul capolavoro di Naughty Dog, uno dei videogiochi PS4 più ambiziosi di sempre.