The Last of Us Part 2: spunta una PlayStation Vita durante il gameplay inedito!

In coda allo State of Play dedicato a The Last of Us Part 2 è stata mostrata una sequenza di gioco completamente inedita, che ha riservato una sorpresa decisamente inaspettata...

Durante la prima parte dello State of Play il Creative Director Neil Druckmann ha commentato scene di gameplay che avevamo già avuto modo di vedere in occasioni precedenti, fornendo alcuni approfondimenti sulle meccaniche di gioco che contraddistingueranno la produzione. In coda, tuttavia, ha deliziato tutti gli spettatori con una sequenza di gioco completamente inedita, che non avevamo ancora avuto modo di vedere. Pochi secondi dopo l'inizio di quest'ultima, è spuntata una vera e propria sorpresa, un Easter egg che sicuramente farà la felicità dello zoccolo duro dei fan di casa Sony: ad un certo punto Ellie s'imbatte in una donna che gioca con PlayStation Vita! Talmente presa dal gioco in esecuzione - a giudicare dalla musichetta che si sente fuoriuscire dalle cuffiette, si tratta di di Hotline Miami - la donna non s'è neppure accorta della presenza della nostra eroina nei paraggi.

Potete ammirare PlayStation Vita nello screenshot che abbiamo allegato in calce. Se invece volete vederla nel gioco in movimento ma non volete altre anticipazioni, allora vi consigliamo di andare direttamente al minuto 16:00 della replica dello State of Play e staccare subito dopo. Prima di salutarvi, ricordiamo che The Last of Us Part 2 verrà pubblicato il prossimo 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Domani 28 maggio alle 16:00 verrà invece pubblicato il video Inside the Details.