The Last of Us Part 2: svelata la data di uscita del gioco Naughty Dog?

Nel mentre i fan di tutto il mondo fremono all'idea di tornare ad ammirare il gioco in azione, durante la scorsa serata, Naughty Dog ha mostrato a porte chiuse un nuovo video gameplay di The Last of Us Part II a cui hanno potuto assistere i manager di GameStop.

Nella speranzosa attesa che Sony mostri pubblicamente il nuovo gameplay, focalizzato sulle fasi stealth e sui temuti clicker, il noto insider e analista di mercato Daniel Ahmad (conosciuto anche con il nome di ZhugeEX), potrebbe aver svelato in anticipo la data di lancio dell'attesissima esclusiva PlayStation.

Commentando il cinguettio del "collega" Nibel che riportava la notizia di cui sopra, Ahmad ha lasciato alla nostra libera interpretazione una breve cifra apparentemente priva di significato, ovvero "41750". Un utente particolarmente scaltro ha riportato questi numeri su Excel formattandoli come data, ottenendo quindi come risultato "21 aprile". Che sia davvero questa la data di lancio di The Last of Us Part II? Daniel Ahmad si è spesso rivelato una fonte su cui poter fare affidamento, ma come al solito vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele in attesa che siano Naughty Dog e Sony ad esprimersi in via ufficiale.

Secondo altri rumor emersi online nelle precedenti settimane, un nuovo State of Play si terrà durante il mese di novembre, e sarà proprio in questa occasione che ne sapremo di più al riguardo.