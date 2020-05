The Last of Us Part 2: svelate le dimensioni del download e dell'installazione

Mancano ancora diverse settimane all'atteso lancio di The Last of Us Part 2, ma alcune copie del gioco sono già nelle mani dei principali esponenti della stampa internazionale, il nostro Francesco Fossetti compreso.

Sappiamo che non vedete l'ora di saperne di più sulle caratteristiche gioco, ma per tutti i dettagli dovrete attendere il 12 giugno, quando alle 9 del mattino pubblicheremo la recensione di The Last of Us Part 2. Qualcosa, nel frattempo, possiamo svelarvela. Un paio di giorni fa, ad esempio, vi abbiamo mostrato il menu principale di The Last of Us Part 2. Oggi, invece, vi sveliamo le dimensioni esatte del gioco, così potete già prepararvi ad accoglierlo quando sarà ora. Coloro che lo acquisteranno online dovranno scaricare un totale di 78,3 GB di dati. Dopo l'installazione, in ogni caso, il gioco occuperà sull'hard disk di PlayStation 4 ben 93,4 GB. È possibile che il peso sia destinato a crescere ulteriormente con la pubblicazione di un eventuale Day One Patch, non a caso Sony consiglia di tenere almeno 100 GB di spazio libero (la versione fisica comprende due dischi).

Ne approfittiamo per segnalarvi, nel caso ve lo feste perso, che nella giornata di ieri è andato in onda lo State of Play di The Last of Us Part 2, durante il quale è stata mostrata una sequenza di gameplay inedita ed è apparsa persino PlayStation Vita. Oggi, invece, è stato trasmesso il documentario Inside the Detalis.