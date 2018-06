The Last of Us Part 2: tante informazioni su combattimento, IA, level design e molto altro

Continuano ad emergere dettagli interessanti su The Last of Us Part 2, titoli di punta di Sony che ha aperto la conferenza E3 2018 con un lungo video gameplay.

Durante la trasmissione E3 Coliseum sono intervenuti i due co-director del gioco Kurt Margenau ed Anthony Newman, che hanno svelato tante informazioni aggiuntive. Hanno spiegato che Ellie non può contare sulla stessa forza di Joel, ma è più agile e creativa, caratteristiche che la rendono ugualmente letale. L'intelligenza artificiale dei nemici è stata notevolmente potenziata: ora comunicano tra loro, si chiamano per nome e coordinano i propri movimenti. Dal canto suo, Ellie può ora contare su un moveset più variegatp, che le permette di saltare, accucciarsi e schivare. Quest'ultima abilità rende il combattimento a distanza ravvicinata ancora più profondo, poiché di fatto fornisce una nuova opzione difensiva. In questo modo Ellie sarà in grado di affrontare più di un nemico alla volta.

La sezione mostrata nella demo dell'E3 2018 era molto aperta e nel gioco finale potrà essere affrontata in molti modi differenti. L'obiettivo del team di sviluppo è proprio quello di fornire ai giocatori ampia libertà di approccio, il combattimento è solo una delle possibilità. Le armi saranno potenziabili, mentre i proiettili potranno essere fabbricati. Gli infetti, anche se non si sono visti nella demo, continueranno rappresentare una grandissima minaccia e in questo secondo capitolo verranno introdotte nuove tipologie.

Il team di sviluppo sta lavorando sodo per creare un'esperienza priva di interruzioni, non solo nelle animazioni e nella regia, ma anche nel level design. Non ci sarà una linea di demarcazione precisa tra le zone sicure e quelle in cui sarà necessario combattere: i giocatori non saranno in grado di capire a priori se in un'area c'è una minaccia o meno, il senso di pericolo sarà costante.

Cosa ve ne pare di tutte queste caratteristiche? Ricordiamo che The Last of Us Part 2 è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, ma è ancora privo di una data d'uscita.