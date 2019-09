The Last of Us Part 2 torna a farsi ammirare in una nuova serie di scatti

A seguito dell'evento State of Play e dell'annuncio della tanto agognata data di lancio del gioco, ecco che Sony e Naughty Dog tornano a mostrare The Last of Us Part II attraverso una nuova galleria di immagini.

Gli screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia sono direttamente catturati su PS4 Pro e tratti dall'ultimo trailer del gioco, trasmesso durante lo State of Play. Abbiamo dunque l'occasione di ammirare più da vicino i modelli di Ellie, Joel e Dina, di perderci nelle sterminate e desolate ambientazioni in cui dovremo imparare a muoverci, e di tornare ad annusare la paura e la sensazione d'ansia che solo i Clicker sono in grado di trasmettere.

Con buona probabilità, il comparto grafico sarà ulteriormente migliorato su PlayStation 5, dal momento che il gioco di Naughty Dog è uno dei maggiori candidati, tra le esclusive PS4, a diventare uno dei primi titoli cross-generazionali.

Lasciandovi alla visione delle immagini, vi ricordiamo che The Last of Us Part II sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 21 febbraio 2020. A sorpresa, e a dispetto delle precedenti dichiarazioni, Naughty Dog ha confermato che il gioco non conterrà alcun tipo di modalità multiplayer online. Per scoprire tutti i nuovi dettagli sull'attesissimo action-survival, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di The Last of Us 2.