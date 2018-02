The Last of Us Part 2 uscirà entro il 2018? Trapela un indizio da PlayStation Sweden

ha pubblicato un nuovo post sulla propria pagina Facebook che potrebbe contenere un indizio sulla finestra di lancio di The Last of Us Part 2 : l'attesissima esclusiva Naughty Dog è attesa in uscita perentro il 2018?

Il post di PlayStation Sweden cita alcune delle esclusive PlayStation 4 più attese come God of War, Days Gone, Spider Man, Ghost of Tsushima, Blood & Truth e lo stesso The Last of Us Part 2. Fin qui nulla di anomalo, se non fosse che il messaggio viene chiuso con la seguente affermazione: "Questo sarà un incredibile anno per PlayStation".

PlayStation Sweden intendeva che tutti i giochi citati usciranno entro il 2018? O forse l'affermazione era riferita in senso generico? Ad ogni modo, tra i titoli elencati, anche nel caso di Ghost of Tsushima si era parlato recentemente di una possibile finestra di lancio fissata entro il 2018.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, dal momento che si tratta di semplici speculazioni non ancora confermate. Voi quale periodo di lancio vi aspettate per The Last of Us Part 2?